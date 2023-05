Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann bedroht Passanten in Fußgängerzone

Gelsenkirchen (ots)

Ein Mann lief am Samstag, 20 Mai 2023, zunächst mit einem Messer über die Hochstraße, anschließend leistete er Widerstand. Gegen 13.50 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung von zwei Gelsenkirchenern auf der Hochstraße in Buer angesprochen und machten auf den Mann aufmerksam. Auf dem Sankt-Urbanus-Kirchplatz kam den Beamten der Mann entgegen. Die Einsatzkräfte forderten den 29-Jährigen auf, stehen zu bleiben und sein Messer fallen zu lassen. Den anschließenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der Mann, wodurch eine Polizistin leicht verletzt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten ein weiteres Messer bei dem polizeibekannten Mann finden. Weitere Einsatzkräfte, die zur Unterstützung eingetroffen waren, nahmen den Mann, der ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist, vorläufig fest. Auf der Wache wurde dem Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die beiden Messer wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell