POL-GE: Abbrennen von Pyrotechnik und Auseinandersetzungen nach dem Fußballspiel FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt

Gelsenkirchen (ots) - Unmittelbar nach Verlassen der Sportanlage am Trinenkamp in Bismarck, wurde ein 68-jähriger Gelsenkirchener am Freitag Abend gegen 23 Uhr Opfer eines Raubes. Ein unbekannter Täter entriss ihm die mitgeführte Tasche und stieß ihn zur Seite. Anschließend flüchtete er unerkannt in Richtung Greitenstieg. Zeugen, die Auskunft zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer 0209-365 8240 (K-Wache) zu melden. ...

