POL-GE: Raub in Horst

Gelsenkirchen (ots) - Wiederholt sind in den vergangenen Wochen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu Bränden in leerstehenden Gebäuden im Stadtgebiet gerufen worden. Zuletzt musste ein Brand in leerstehenden Häusern in der Bergmannstraße in Ückendorf am Montag, 15. Mai 2023, gelöscht werden. Zudem war im Keller eines der betroffenen Häuser ein Kupferrohr ...

mehr