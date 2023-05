Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei weist auf Sicherung von leerstehenden Immobilien hin

Gelsenkirchen (ots)

Wiederholt sind in den vergangenen Wochen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu Bränden in leerstehenden Gebäuden im Stadtgebiet gerufen worden. Zuletzt musste ein Brand in leerstehenden Häusern in der Bergmannstraße in Ückendorf am Montag, 15. Mai 2023, gelöscht werden. Zudem war im Keller eines der betroffenen Häuser ein Kupferrohr angesägt worden, wodurch der Keller unter Wasser stand. Bereits vergangene Woche Donnerstag, 11. Mai 2023, hatte in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus an der Schulstraße in Erle ein Stapel Papier geraucht. Eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie sich Kinder oder Jugendliche in dem Gebäude aufgehalten hatten.

Die Polizei weist alle Eigentümer von Immobilien auf die Sicherung ihrer Gebäude hin, sei es durch intakte Haustüren und Schlösser oder alternativ Spanplatten. Neben den aufgeführten Bränden besteht auch die Gefahr von Verletzungen für diejenigen, die sich in einem solchen ungesicherten Haus aufhalten, z.B. durch herabfallende Teile der Decke oder ähnlichem.

