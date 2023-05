Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchtes Raubdelikt unter Kindern - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem versuchten Raubdelikt in der Altstadt am Mittwoch, 17. Mai 2023, Zeugen der Tat. Ein 12-jähriger Gelsenkirchener wurde gegen 14.30 Uhr in einem Drogeriemarkt auf der Bahnhofstraße von zwei Unbekannten angesprochen und aufgefordert seine Schuhe sowie seine Kappe auszuhändigen. Der 12-Jährige verneinte diese Aufforderung und verließ fußläufig das Geschäft. Daraufhin folgten ihm die zwei Tatverdächtigen auf den Bahnhofsvorplatz, beleidigten ihn und griffen ihn zudem körperlich an. Danach flüchteten die beiden Unbekannten ohne Beute in unbekannte Richtung. Beide Tatverdächtigen sind geschätzte 10 bis 13 Jahre alt, männlich und hatten eine normale Statur. Einer trug eine blaue Jeans, einen grauen Pullover und schwarze Schuhe. Der Zweite trug eine schwarze Jacke der Firma Nike, eine schwarze Hose und hatte schwarze Locken. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7552 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240. Die Ermittlungen dauern an.

