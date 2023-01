POL-BI: Betrunken auf der Autobahn überschlagen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - An der Kreuzung Arndtstraße und Große-Kurfürsten-Straße hat sich ein Einbrecher eine Kletterhilfe in der Nachbarschaft besorgt und ist in der Nacht zu Sonntag, 22.01.2023, in eine Gaststätte eingestiegen. Zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, kletterte der unbekannte Täter auf eine Europalette, die er an ein Wohn- und Geschäftsgebäude gelehnt hatte. Der ...

mehr