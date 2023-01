Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzt Holzpalette

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Kreuzung Arndtstraße und Große-Kurfürsten-Straße hat sich ein Einbrecher eine Kletterhilfe in der Nachbarschaft besorgt und ist in der Nacht zu Sonntag, 22.01.2023, in eine Gaststätte eingestiegen.

Zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, kletterte der unbekannte Täter auf eine Europalette, die er an ein Wohn- und Geschäftsgebäude gelehnt hatte. Der Einbrecher schlug eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich dadurch Zutritt in eine Gaststätte. In den Geschäftsräumen nahm er ein Samsung Handy und ein Kassenpad eines Gastro-Kassensystems an sich und verließ den Tatort in unbekannte Richtung. Die Palette ließ er am Tatort zurück.

Die Polizei fragt, wer hat in dem Bereich des Tatobjekts etwas Auffälliges beobachtet? Hinweise bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell