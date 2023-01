LPI-J: Gestohlener Anhänger aufgetaucht

Weimar (ots) - Mit fast 0,8 Promille war in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein Renaultfahrer unterwegs. In Weimar Schöndorf geriet der 33-jährige Mann in eine Verkehrskontrolle. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt; ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Mit einem VW geriet ein 32-Jähriger in den frühen Donnerstagmorgenstunden in Neumark in eine Verkehrskontrolle. Der positive Drogenvortest des Mannes wird sich aber nicht negativ auf dessen Führerschein ...

