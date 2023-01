LPI-J: Schaden auf Dach verursacht

Weimar (ots) - In Gedanken verloren, hatte eine 83-jährige Frau ihre Geldbörse beim Einkaufen in den Einkaufswagen gelegt. Diese Situation nutzte ein Unbekannter sofort aus. In dem Supermarkt in Weimar Nord entwendete er oder sie am Mittwochnachmittag die Geldbörse der Frau. Auch wenn die Geschädigte kaum Bargeld bei sich hatte, befanden sich in dem Portmonee deren persönliche Dokumente und die Bankkarte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr