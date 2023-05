Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Altstadt - Tatverdächtiger festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Als ein 34-jähriger Oberhausener am Sonntag, 21. Mai 2023, gegen 1.10 Uhr ein Lokal auf der Wanner Straße verließ, geriet er in eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Gehweg. Der Oberhausener wurde von einem männlichen Tatverdächtigen geschlagen, woraufhin er zu Boden stürzte. Der Tatverdächtige nutzte diese Situation aus und entwendete dem am Boden liegenden sein Handy und seine Geldbörse. Nach der Tathandlung entfernten sich die an der Schlägerei beteiligten Personen von der Tatörtlichkeit. Als Streifenbeamte circa eine Stunde später zu einer anderen körperlichen Auseinandersetzung auf der Emilienstraße fuhren, bemerkten sie unter den Beteiligten eine männliche Person, die zu der Täterbeschreibung des vorangegangenen Raubdeliktspasst. Der 34-Jährige aus Moers wurde nach einer fußläufigen Flucht von den Beamten gestellt und fixiert, wo-bei er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde das Handy des Oberhauseners aufgefunden und sichergestellt.

