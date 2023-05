Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubdelikt in Buer- Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raubdelikt auf der Hüchtebrockstraße am Samstag, 20.05.2023, nach Zeugen der Tat. Ein 36- jähriger und ein 38- jähriger wurden gegen 23:55 Uhr von mehreren männlichen Tätern angesprochen, geschlagen und beraubt. Dabei sollen die mitgeführten Geldbörsen zunächst von den Tätern entwendet, das Bargeld entnommen und im Anschluss wieder ausgehändigt worden sein. Beide Geschädigte mussten ambulant in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Eine Beschreibung der Täter ist derzeit nicht möglich. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

