Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschen Dokumenten unterwegs

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg kontrollierten bereits am Samstag einen 29-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl. Zur Kontrolle händigte er den Beamten eine spanische Identitätskarte aus. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme des Dokumentes fielen den Beamten Fälschungsmerkmale auf. Daraufhin ergab sich der Verdacht der Urkundenfälschung. Der Mann sollte aus diesem Grund zur Dienststelle verbracht werden. Hierbei versuchte er zu flüchten, was jedoch durch die Beamten unterbunden werden konnte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgeschoben und erhält neben einer Anzeige, ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell