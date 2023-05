Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Weitere Durchsuchungen nach Auseinandersetzung zwischen Fußball-Fans im Februar

Gelsenkirchen (ots)

Vor dem Hintergrund einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Fußball-Fans im Februar diesen Jahres führt die Polizei Gelsenkirchen seit Dienstagmorgen, 23. Mai 2023, 6 Uhr, erneute Durchsuchungen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen durch. Damit vollstreckt sie ein weiteres Mal die von der zuständigen Staatsanwaltschaft Essen beantragten Durchsuchungsbeschlüsse. In den vergangenen Wochen wurden die intensiven Ermittlungen fortgeführt, sodass die Ermittler heute weitere 25 Objekte in Gelsenkirchen, Essen, Dortmund, Unna, Herne, Münster, Velbert, Gronau und Gevelsberg durchsuchen. Unterstützung erhält die Polizei Gelsenkirchen dabei zum Teil auch wieder von örtlichen Einsatzkräften.

Bereits am 9. März 2023 hatte es Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren NRW-Städten gegeben. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5459518

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell