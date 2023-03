Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Folgemeldung zu "Durchsuchungen nach Auseinandersetzung zwischen Fußball-Fans"

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag, 9. März 2023, insgesamt 27 Objekte in mehreren NRW-Städten durchsucht haben, hat die Polizei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Schwerpunkte der Durchsuchungsmaßnahmen lagen in den Städten Dortmund und Essen. In den Objekten, für die die zuständige Staatsanwaltschaft in Essen Durchsuchungsbeschlüsse beantragt hatte, wurden die betreffenden Personen überwiegend angetroffen. Hierbei gab es weder Festnahmen noch Personenschäden. Das sichergestellte Beweismaterial wird nun ausgewertet, die Ermittlungen hierzu dauern an. Diese Maßnahmen dienen der Aufklärung des Vorfalls am 19. Februar 2023, bei dem es unmittelbar vor einem Gelsenkirchener Vereinsheim zu einer Auseinandersetzung unter Fußballfans gekommen war.

