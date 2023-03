Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Durchsuchungen nach Auseinandersetzung zwischen Fußball-Fans

Gelsenkirchen (ots)

Vor dem Hintergrund einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Fußballfans am 19. Februar 2023 in Gelsenkirchen führt die Polizei Gelsenkirchen seit Donnerstagmorgen, 9. März 2023, 6 Uhr, Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen durch. Damit vollstreckt die Polizei die von der zuständigen Staatsanwaltschaft Essen beantragten Durchsuchungsbeschlüsse. Mit zahlreichen Einsatzkräften durchsuchen die Ermittler seit dem Morgen 25 Objekte, vor allem in Essen und Dortmund, aber auch in Schwelm, Bergheim, Gladbeck, Beelen, Bottrop und Gelsenkirchen. Bei den Maßnahmen wird die Polizei Gelsenkirchen auch von örtlichen Einsatzkräften unterstützt. Dem Einsatz vorausgegangen waren intensive Ermittlungsarbeiten, die weiter andauern.

Zum Hintergrund lesen Sie hier unsere Pressemittelung vom 19. Februar 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5444685

