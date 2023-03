POL-GE: Polizei Gelsenkirchen bereitet sich auf Fußball-Derby vor

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Schalke am Montag, 6. März 2023, sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen des Unfalles. Ein 58-jähriger Gelsenkirchener fuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Florastraße. In Höhe der Grillostraße bog er links in diese ein. Im Kreuzungsbereich sei es laut Aussage des 58-Jährigen zum ...

