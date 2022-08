Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Ziegelei - Kripo sucht Zeugen

Brüggen (ots)

Brüggen: Einbruch in Ziegelei - Kripo sucht Zeugen In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in eine Ziegelei auf der Swalmener Straße in Brüggen ein. Die Täter fuhren mit einem Fahrzeug auf das Firmengelände und drangen gewaltsam in Büroräume und Werkstätten des Betriebes ein. Hier stahlen sie Kupferkabel, Ersatzteile von Maschinen und Werkzeuge. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Montag möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Swalmener Straße beobachtet? Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (803)

