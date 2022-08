Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Autos mit Farbe beschmiert

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Fahrzeuge mit gelber Farbe besprüht. Der schwarze zweier BMW war in der Straße An den Kämpen geparkt. Der schwarze Suzuki parkte an der Ebbetalstraße. Täterhinweise liegen zur Zeit nicht vor. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

