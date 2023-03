Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte heben Gullydeckel aus der Fahrbahn/Appell der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in mehreren Fällen. Bereits am Dienstag, 7. März 2023, wurden durch Unbekannte in Horst zwei Schachtdeckel am Fahrbahnrand entwendet. Einem 62-jährigen Gelsenkirchener waren gegen 14 Uhr zwei offene Kanalschächte an der Einmündung "Wallstraße", abgehend von der Straße "An der Rennbahn", aufgefallen. Die alarmierten Polizeibeamten suchten in der unmittelbaren Umgebung nach den Schachtdeckeln, die allerdings nicht mehr auffindbar waren. Am Mittwoch, 8. März 2023, rief ein 68 Jahre alter Gelsenkirchener die Polizei, weil er um 15.20 Uhr festgestellt hatte, dass im Bereich der Kreuzung Achternbergstraße/Mechtenbergsstraße in Rotthausen ein Gullydeckel entwendet wurde. Die Beamten sicherten das Loch in der Fahrbahn mit einer Warnbarke. Wir suchen Zeugen, die entsprechende Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6200 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160. Auch in der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu ähnlichen Delikten. Wir haben unter anderem berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5447201 Die Polizei weist darauf hin, dass das Entfernen von Schacht- und Gullydeckeln kein "dummer Jungenstreich" ist und ernsthafte Folgen haben kann. Andere Personen können sich hierdurch schwer verletzen. Täter müssen im Falle einer Verurteilung mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen. Bürger, die feststellen, das Schacht- oder Gullydeckel auf der Straße fehlen, werden gebeten, die Fahrbahn zu sichern und die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu rufen.

