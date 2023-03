Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte entwenden Erinnerungstafel

Gelsenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 26. Februar 2023, 15 Uhr und Montag, 27. Februar 2023, 14 Uhr, haben bislang unbekannte Tatverdächtige eine Edelstahlplatte auf dem Leopold-Neuwald-Platz in der Altstadt gestohlen. Die Tafel erinnerte an einen gleichnamigen Gelsenkirchener, der im Zweiten Weltkrieg in einem Konzentrationslager der Nationalsozialisten zu Tode kam. Sie wurde vom Institut für Stadtgeschichte dort aufgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Staatsschutz unter der Telefonnummer 0209 365 8512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

