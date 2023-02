Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg (ots)

Arnsberg:

In der Schobbostraße kam es am Samstagabend zu einem Einbruch in eine Wohnung eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell