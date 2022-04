Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch offenbar vereitelt

Karlsruhe (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann auf dem Gelände einer Firma für Gartenmöbel in Stutensee festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass er dort einbrechen wollte.

Gegen 02.15 Uhr löste bei einer Firma für Gartenmöbel in der Linkenheimer Straße in Blankenloch die Alarmanlage aus. Ein Verantwortlicher verständigte die Polizei. Offenbar hatte jemand den Zaun der Firma überstiegen. Bei der Suche nach der Person, die den Alarm ausgelöst hatte, fand ein Polizeihund den 52-jährigen Mann versteckt in einem Gebüsch neben dem Firmengelände. Der Mann wurde festgenommen. Einbruchspuren konnten am Gebäude nicht gefunden werden.

Weil der 52-Jährige bereits einschlägig vorbestraft ist, könnte es sein, dass er versuchen wollte, in die Firma einzubrechen. Vermutlich haben die eintreffenden Polizisten den Einbruch vereitelt. Die Ermittlungen dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

