Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dunkler Wagen gesucht

Olsberg (ots)

Am Samstagabend kam es auf der Hauptstraße in Bigge gegen 20.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem dunklen Auto. Nach dem Zusammenstoß erkundigte sich die Beifahrerin des Wagens nach dem Fußgänger. Die Frau soll blondes Haar gehabt haben. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Wagen mit der Beifahrerin. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

