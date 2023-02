POL-HSK: Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Winterberg (ots) - In Winterberg kam es am Sonntag zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr auf dem "Kirmesplatz" am Kreuzbergweg zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde ein Auto stark beschädigt. Da der geparkte Wagen durch den Unfall mehrere Meter nach vorne geschoben wurde, könnte er durch einen Bus oder ähnliches verursacht worden sein. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

