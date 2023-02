Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnung

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Freitag, 10.02.23 auf Samstag, 11.02.23 hebelten der/die unbekannten Täter in der Straße Franz-Keßler-Platz die Terrassentür eines Reihenhauses auf und drangen in die Wohnung ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten der/die Täter eine Geldbörse. Der genaue Tatzeitpunkt könnte gegen 03.15 Uhr gewesen sein, da zu dieser Zeit der Hund im Haus angeschlagen hat. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Arnsberg unter 02932/90203211.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell