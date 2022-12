POL-WOB: Kupferkabeldiebstahl im Tagebau- Hoher Sachschaden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Franz-Marc-Straße 23.12.2022, 13.00 Uhr bis 24.12.2022, 22.30 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagmittag und Samstagabend in die Gesamtschule in der Franz-Marc-Straße in Wolfsburg ein und entwendeten diverse Gegenstände. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Am Dienstagmorgen stellte ein Mitarbeiter der Gesamtschule fest, dass in das Gebäude in der Nordstadt eingebrochen ...

