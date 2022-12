Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gesamtschule - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Franz-Marc-Straße

23.12.2022, 13.00 Uhr bis 24.12.2022, 22.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagmittag und Samstagabend in die Gesamtschule in der Franz-Marc-Straße in Wolfsburg ein und entwendeten diverse Gegenstände. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Am Dienstagmorgen stellte ein Mitarbeiter der Gesamtschule fest, dass in das Gebäude in der Nordstadt eingebrochen worden war und verständigte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitagmittag und dem späten Heilig Abend durch ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Danach brachen die Täter verschiedene Türen auf und durchsuchten die Räume nach möglichem Diebesgut. Hier entwendeten sie verschiedene technische Gegenstände. Im Anschluss konnten die Einbrecher unerkannt die Schule verlassen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell