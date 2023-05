Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Folgemeldung zu "Weitere Durchsuchungen nach Auseinandersetzung zwischen Fußball-Fans im Februar"

Gelsenkirchen (ots)

Bei Durchsuchungen in mehreren NRW-Städten haben Einsatzkräfte der Polizei heute, 23. Mai 2023, erneut umfangreiche Mengen an Beweismaterial sichergestellt. Hintergrund ist die Aufklärung einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Fußball-Fans in Gelsenkirchen im Februar diesen Jahres.

Insgesamt durchsuchten die Ermittler heute 27 Objekte, für die die zuständige Staatsanwaltschaft Essen Durchsuchungsbeschlüsse beantragt hatte. Bei den Maßnahmen in Gelsenkirchen, Essen, Dortmund, Unna, Herne, Münster, Velbert, Gronau und Gevelsberg konnten auch dieses Mal die meisten betroffenen Personen angetroffen werden. Es gab keine Festnahmen. Das heute sichergestellte Beweismaterial wird nun ebenfalls von den Ermittlern ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.

Unsere Meldung von heute, 23. Mai 2023, 9.05 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5515185

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell