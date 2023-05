Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto aufgebrochen- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Samstag (13.05.2023) oder am Sonntag (14.03.2023) ein Auto an der Paulinenstraße aufgebrochen. Die Täter schlugen zwischen 18.00 Uhr und 12.15 Uhr auf bislang unbekannte Weise das Beifahrerfenster eines gelben Mercedes ein und erbeuteten Sneakers im Wert von über hundert Euro sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell