Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit auf der Straße eskaliert

Gelsenkirchen (ots)

In Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen ist am Mittwoch, 24. Mai 2023, ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert. Polizeibeamte wurden deshalb um 13.30 Uhr zur Hüttenstraße gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen 22 Jahre alten Gelsenkirchener. Er gab an, wegen einer Engstelle auf der Straße einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen zu sein. Dafür hatte er sich vorübergehend in eine Parklücke gestellt, ohne zu ahnen, dass der Entgegenkommende diese offensichtlich für sich beanspruchte. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges stieg daraufhin aus, beleidigte und schlug den 22-Jährigen durch das geöffnete Türfenster. Durch das Handgemenge geriet der 22-Jährige in Panik und fuhr auf ein parkendes Auto auf, an dem Sachschaden entstand. Danach ließ der Angreifer von ihm ab und ging in ein nahegelegenes Wohnhaus, mit der Drohung, nun eine Schusswaffe zu holen. Die Beamten suchten daraufhin die Wohnung des Beschuldigten auf, sprachen ihn unter Vorhalt der Schusswaffe zu Boden und fixierten ihn. Der 27-Jährige gab an, eine Druckluftwaffe zu besitzen. Diese stellten die Beamten aus gefahrenabwehrenden Gründen sicher. Die Beamten nahmen den 27-Jährigen mit zur Wache, wo sie ein Gefährdeansprache durchführten. Anschließend konnte der Beschuldigte die Wache verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell