Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Überfall auf Wettbüro gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Wettbüro in Horst ist am Donnerstagabend, 25. Mai 2023, von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Gegen 19.05 Uhr kam der Tatverdächtige über die Bottroper Straße in die Vereinsstraße und betrat die dortigen Wetträume. Umgehend bedrohte er einen 23-jährigen Angestellten mit vorgehaltener Schusswaffe und forderte Geld. Anschließend flüchtete der Räuber mitsamt Beute wieder in Richtung der Bottroper Straße.

Der Täter war männlich, etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und nicht älter als 25 Jahre. Er hatte dunkle Augen, Akne im Gesicht, war von schmalerer Statur, trug eine schwarze Weste und einen Kapuzenpullover. Außerdem war der Tatverdächtige mit einer schwarzen Jogginghose mit weißem Streifen und schwarzen Nike-Schuhe gekleidet. Zudem trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

