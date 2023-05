Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Nordring/Gecksheide in Buer sind am Freitagmorgen, 26. Mai 2023, zwei Personen schwer verletzt worden. Dort stießen um 5.50 Uhr ein Opel Astra und ein VW Golf zusammen. Die beiden Fahrer, ein 63 Jahre alter Gelsenkirchener und ein 43 Jahre alter Gelsenkirchener, verletzten sich schwer und wurden von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte sperrten während der Unfallaufnahme den Kreuzungsbereich und sicherten Spuren. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

