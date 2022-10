POL-SO: Wickede-Wiehagen - Unfall

Lippstadt (ots) - Am Montag, um 13:40 Uhr, kam es an der Mühlenstraße zu einem Vorfall an einer Absperrung. Eine 48-jährige Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes stand an der Absperrung. Ihr Auftrag war es, kein Fahrzeug mehr in Richtung des Herbstwochengeländes vorbeizu lassen. Ein Auto fuhr an die Absperrung heran und ein 78-jähriger Mann aus Winterberg forderte auf das Gelände zu fahren. Er beabsichtigte die Ladung seines Fahrzeugs bis an seinen Stand zu bringen. ...

mehr