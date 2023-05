Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannter versuchte in mehrere Objekte einzubrechen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.05.2023:

Wabern-Harle

Unbekannter versuchte in mehrere Objekte einzubrechen

Tatzeit: Samstag, 13.05.2023, 02:35 - Samstag, 13.05.2023, 03:12 Uhr

Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich in mehrere Objekte in Wabern-Harle einzubrechen.

Zuerst versuchte der Unbekannte in ein Ladengeschäft im Sälzerweg einzubrechen. Hierbei schlug der Unbekannte eine Glasscheibe der Eingangstür ein, entfernte sich aber, ohne das Ladengeschäft zu betreten. In der Straße Am Goldacker überstieg der unbekannte Täter ein Hoftor eines Gewerbetriebes, ließ aber auch hier von seinem Vorhaben ab, vermutlich da die dortigen Wachhunde anschlugen. In der Gensunger Straße verschaffte sich der unbekannte Täter dann durch das Einschlagen eines Toilettenfensters unberechtigt Zutritt in eine Gaststätte. Als er im Innenbereich auf den Besitzer der Gaststätte traf, entschuldigte sich der unbekannte Täter, gab an sich verlaufen zu haben und flüchtete durch das eingeschlagene Fenster aus dem Objekt.

Der unbekannten Täter konnte durch Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20-30 Jahre alt. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer überwiegend dunklen Bekleidung mit Kapuze, weiße Turnschuhe sowie einer weißen Gesichtsmaske. Außerdem sprach der Unbekannte akzentfreies Deutsch.

Er führte bei den Tatausführungen ein E-Bike mit sich, welches er zuvor aus dem Bereich Sälzerweg aus einem Carport entwendete beziehungsweise unbefugt benutzte. Das E-Bike wurde am frühen Samstagmorgen in Wabern-Harle in einem dortigen Straßengraben wieder aufgefunden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell