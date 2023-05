Polizei Homberg

POL-HR: Kleinenglis: Vereinsheim aufgebrochen - Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.05.2023:

Borken-Kleinenglis

Vereinsheim aufgebrochen - Bargeld entwendet

TZ: Freitag, 05.05.2023 bis Freitag, 12.05.2023, 18:30 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum sind unbekannte Täter in das Vereinsheim des "Fanfaren und Spielmannszuges" in der Teichstraße in Borken-Kleinenglis eingebrochen.

Die Unbekannten hebelte hierfür ein Fenster auf und verschafften sich somit unberechtigt Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und sämtliche Schränke aufgebrochen. Im Küchenbereich wurde eine Geldkassette vorgefunden, aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in zweistelliger Höhe entwendet.

Anschießend gelang es den Tätern unerkannt zu entkommen.

Die Polizeistation Homberg ermittelt. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

