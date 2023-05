Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Schulen durch Einbruch betroffen - Hoher Sachschaden durch Vandalismus entstanden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.05.2023:

Fritzlar

Zwei Schulen durch Einbruch betroffen - Hoher Sachschaden durch Vandalismus entstanden

TZ: Samstag, 13.05.2023, 23:00 Uhr bis Sonntag, 14.05.2023, 08:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in zwei Schulen in Fritzlar eingebrochen und haben diese durch Vandalismus erheblich verwüstet. Bei den betroffenen Schulen handelt es sich um die "Schule an den Türmen" in der Neustädter Straße und um die "Schule am Dom" am Dr.-Jestädt-Platz in Fritzlar.

Ende April dieses Jahres wurde bereits in die "Ursulinenschule" eingebrochen, die sich in unmittelbarere Nähe zu den aktuellen Tatorten befindet. Auch hier wurde durch Vandalismus der unbekannten Täter Sachschaden in Höhe von 10.000,- EUR angerichtet.

Bei den aktuellen Fällen verschafften sich die unbekannten Täter bei beiden Schulen durch das Einschlagen von Glastüren und -fenstern unberechtigt Zutritt zu den Objekten. Im Innenbereich wurden Schränke, Schubladen und Verbindungstüren gewaltsam aufgehebelt und nach Wertgegenständen durchsucht. In beiden Schulen wurden Geldkassetten aufgefunden und aufgebrochen, wodurch insgesamt ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag entwendet wurde. In beiden Schulen wurden weitere Einrichtungsgegenstände und Mobiliar über mehrere Stockwerke hinweg wahllos zerstört. An einer der Schulen wurde ein Feuerlöscher aus den Halterungen gerissen und der Löschschaum großflächig in den Fluren und Räumen sowie im Außenbereich versprüht.

Insgesamt ist so ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 30.000,- EUR entstanden.

Auf Grund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Tatorte zueinander und der annähernd gleichen Tatbegehungsweise, kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung befindet sich derzeit an den Tatorten im Einsatz.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

