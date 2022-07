Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verbotener Badespaß

Fambach (ots)

Bereits seit Ende Juni gibt es immer wieder Beschwerden, dass Unberechtigte das Gelände des Kieswerks in Fambach befahren, dort ihre Fahrzeuge parken, um anschließend in der Kiesgrube baden zu gehen. Der Bereich ist jedoch Firmengelände und wird tagsüber auch mit großen schweren Fahrzeugen befahren. Das Befahren von Privatfahrzeugen ist verboten. Zudem ist der See in der Kiesgrube kein Badegewässer, was im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden könnte. Am Mittwoch konnten insgesamt drei Fahrzeuge gestoppt und die Fahrer kontrolliert werden. Sie erhielten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Am anderen Ende des Ortes befindet sich eine offizielle Badestelle, die während der Öffnungszeiten auch über ausgebildetes Rettungspersonal verfügt.

