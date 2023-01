POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots) - Am Freitag kam es auf der Ursulastraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger befuhr in seinem Opel gegen 7.50 Uhr den Gildehauser Weg. Als er nach links in die Ursulastraße abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 24-jährigen Fußgängerin, die auf dem Gehweg am Gildehauser Weg unterwegs war. Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr