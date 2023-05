Polizei Homberg

POL-HR: Mülltonnen brannten komplett nieder - auch Hauswand wurde beschädigt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.05.2023:

Fritzlar

Mülltonnen brannten komplett nieder

TZ: Donnerstag, 11.05.2023, 03:50 Uhr

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen mehrere Papiermülltonnen und gelbe Säcke in Brand gesetzt. Die Mülltonnen befanden sich im Bereich der Kasseler Straße in Fritzlar. Durch die Flammen wurde auch ein angrenzendes Gebäude auf einer Fläche von 2 x 2 Metern leicht an der Außenfassade beschädigt. Die FFW Fritzlar war im Einsatz.

Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 5000,- Euro.

Die unbekannten Täter konnten unerkannt entkommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell