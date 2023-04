Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch ins Vereinshaus - zum Dritten

Mittelstille (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagvormittag an dem Vereinshaus im Brunnenweg in Mittelstille zu schaffen. Sie durchsuchten alles und entwendeten schließlich die Vereinskasse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Auch der nebenan befindliche Jugendclub war Ziel der Täter. Sie demolierten Fenster und gelangten so ins Innere. Entwendet wurde hier jedoch nichts. An beiden Objekten entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 bis 7.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

