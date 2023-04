Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch ins Vereinshaus - zum Ersten

Viernau (ots)

Unbekannte Täter machten sich am vergangenen Wochenende an einem Vereinshaus in der Mühlstraße in Viernau zu schaffen. Sie brachen eine Tür auf, um ins Innere zu gelangen. Ersten Erkenntnissen nach flüchteten sie ohne Beute, hinterließen aber einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Festgestellt wurde die Tat Montagnachmittag. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

