LPI-SHL: Ladendiebe gestellt

Queienfeld (ots) - Aus noch nicht geklärten Gründen entwickelte sich Montagabend ein Brand in einer Firma in der Straße "Im Oberen Weidig" in Queienfeld. Die Kameraden der Feuerwehren aus fünf Ortschaften hatte die Flammen schnell im Griff. Es verletzte sich niemand. Ein Sachschaden von ca. 65.000 Euro entstand an mindestens einer Wärmepumpe. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia ...

