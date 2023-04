Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahdnung: Wer kennt die abgebildete Person?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schleusingen/Suhl (ots)

Am 01.06.2022 entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die EC-Karte einer Frau, die sich zum Tatzeitpunkt in einem Lebensmittelmarkt in Schleusingen befand. Anschließend verwendete er diese unberechtigt und hob insgesamt 1.000 Euro an einem Automaten in einer Bank im Steinweg in Suhl ab. Die Überwachungskamera fertigte Bilder vom Täter, die nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes nun der Öffentlichkeit zur Mithilfe zur Verfügung gestellt werden. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell