POL-KLE: Goch - Einbruch in Firma

Goch (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 01.07.2022, 06:35 Uhr und Sonntag, 03.07.2022, 10 Uhr wurde in Goch ein schwarzer E-Scooter entwendet. Der Scooter stand in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohneinheiten, an der Adresse Hinter der Mauer in Goch. Das Versicherungskennzeichen des E-Scooters lautet 612MGB. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp) Rückfragen bitte an: ...

