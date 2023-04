Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Bankmitarbeiter

Suhl (ots)

Ein angeblicher Bankmitarbeiter rief am Montag eine Seniorin aus Suhl an und teilte der Dame mit, dass mehrere Abbuchungen ins Ausland auf ihrem Konto zu sehen sind. Er gaukelte ihr vor, weitere Überweisungen stoppen zu wollen, benötigte dafür jedoch eine TAN, die der Frau aufs Handy geschickt wird. Die Senioren glaubte dem Anrufer und gab bereitwillig die geforderte Nummer durch. Danach gab der angebliche Bankangestellte an, dass nun alles geregelt sei und ihr angeblich unerlaubt abgebuchtes Geld bis zum Ende der Woche zurückgebucht wird. Das Gespräch endete und die Dame rief nun direkt bei ihrer Bank an. In diesem Gespräch stellte sich der Schwindel heraus. Ein Schaden von fast 5.000 Euro entstand. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen. Geben Sie niemals Kontodaten, PIN oder TAN heraus und überweisen Sie niemals Geld! Die Betrüger wollen nur eines - Ihr Erspartes. Informieren Sie die Polizei!

