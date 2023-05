POL-HR: Gasleitung wurde bei Bauarbeiten beschädigt - Einsatzkräfte vor Ort

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.05.2023: Fritzlar Auto aufgebrochen - Geldbörse entwendet TZ: Samstag, 06.05.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 06.05.2023, 15:20 Uhr Unbekannte haben am Samstagnachmittag ein Auto auf dem Parkplatz des "Neuen Friedhofs" am Geismarrain in Fritzlar aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen hierfür die Heckscheibe eines dort geparkten Fiat Panda ...

mehr