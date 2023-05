POL-HR: Leichtkrafträder flüchten vor Polizeikontrolle - Ein flüchtiger Täter geschnappt

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.05.2023: Spangenberg Einbruch in Gewerbebetrieb TZ: Freitag, 28.04.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 02.05.2023, 06:15 Uhr Unbekannte sind in einen Gewerbebetrieb im Mörshäuser Weg in Spangenberg eingebrochen. Die unbekannten Täter sind mittels derzeit unbekannter Art und Weise in das Firmengebäude eingedrungen. Im Innenbereich durchsuchten die ...

