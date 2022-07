POL-NMS: 220719-2-pdnms Zeugen/Geschädigter nach Verkehrsunfall in Neumünster gesucht

Neumünster (ots) - Am 13.07.2022 haben sechs Beamte der Polizeistation Mitte in der Zeit von 15-16 Uhr in der Innenstadt von Neumünster ihr Augenmerk auf die Fahrradfahrer gelenkt, die immer wieder sich verbotswidrig fahrender Weise durch die Lüthjenstraße bewegen oder auch verkehrsgefährdend den Großflecken befahren. In der 1 Stunden Kontrollzeit kam es in ...

mehr