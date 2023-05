Polizei Homberg

POL-HR: Auto aufgebrochen - Geldbörse entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.05.2023:

Fritzlar

Auto aufgebrochen - Geldbörse entwendet

TZ: Samstag, 06.05.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 06.05.2023, 15:20 Uhr

Unbekannte haben am Samstagnachmittag ein Auto auf dem Parkplatz des "Neuen Friedhofs" am Geismarrain in Fritzlar aufgebrochen.

Die unbekannten Täter schlugen hierfür die Heckscheibe eines dort geparkten Fiat Panda (blau) ein und entwendeten eine Geldbörse aus einer im Kofferraum abgestellten Tasche. Die unbekannten Täter erbeuteten so einen Bargeldbetrag in niedriger zweistelliger Höhe.

Der Sachschaden wird derzeit auf 400,- EUR geschätzt.

Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell