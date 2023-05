Polizei Homberg

POL-HR: 18-Jähriger bei Schlägerei verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.05.2023:

Melsungen

18-Jähriger bei Schlägerei verletzt

TZ: Mittwoch, 10.05.2023, 22:09 Uhr

Ein 18-jähriger Melsunger wurde am Mittwochabend im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung durch einen 17-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis verletzt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Skaterplatz in der Sandstraße in Melsungen.

Nach Angaben des 18-Jährign sei er von dem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden und anschließend am Boden liegend getreten worden. Weiterhin gab er an, dass an dem Angriff gegen ihn, neben dem 17-jährigen Haupttäter, weitere Jugendliche beteiligt gewesen sein sollen.

Nach dem Vorfall alarmierte der 18-Jährige umgehend die Polizei. Die eintreffende Streife der Polizeistation Melsungen stellte weitere Personalien am Einsatzort fest.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell